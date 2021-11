Soomes uuritakse kaht võimalikku omikrontüve juhtu

Lehtonen rääkis MTV uudistele, et Helsingi-Vantaa lennujaamas leiti reedel, 26. novembril piirikontrolli proovist S-geeni negatiivne proov, mis võib viidata kas omikron- või alfatüvele, mis on varem tuntud Briti variandina. Lehtonen peab aga tõenäoliseks, et tegemist on omikroniga.