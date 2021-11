ÜRO juhile teeb muret Aafrika isoleerimine omikrontüve pärast

Riigid üle kogu maailma on reageerinud omikrontüvele, sulgedes oma piirid sellest hoolimata, et variant on juba jõudnud Euroopasse, Aasiasse ja Põhja-Ameerikasse.

Guterres kutsus valitsusi üles kaaluma alternatiivseid meetmeid, sealhulgas reisijate korduvtestimist, et «piirat leviku ohtu, et võimaldada reisimist ja majanduslikku kaasamist».

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) määratles, et omikroni üldine risk on «väga kõrge», kuid WHO Aafrika direktor võttis sõna ka reisikeeldude vastu mandri suhtes, öeldes, et see «ründab ülemaailmset solidaarsust».