Jaapanis tuvastati esimene koroonaviiruse omikrontüve juhtum

«Mis puudutab Namiibiast tulnud reisijat, siis riikliku nakkushaiguste instituudi analüüsi järel sai kinnitust, et see oli omikroni juhtum,» ütles valitsuse pressiesindaja Hirokazu Matsuno.

«See on esimene omikroni juhtum, mis Jaapanis kinnitust on leidnud,» ütles ta, lisades, et nakatunud reisija on raviasutuses isolatsioonis.