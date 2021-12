Kas koroonavaktsiinid toovad kaasa muutusi DNA-s?

USA haiguste tõrje ja kontrolli keskuse (CDC) eksperdid ja UNICEF-i selgitavad, kas koroonahaiguse vastu tehtud vaktsiinid toovad kaasa muutusi DNA-s.

Kas Covid-19 vaktsiinid muudavad DNA-d?

Ei ja jah, vahendab Forbes. Koroonavaktsiinid ei muuda DNA-d ega suhtle sellega mingil viisil. Nii mRNA kui ka teised vaktsiinid annavad rakkudele juhiseid, et alustada kaitset koroona vastu. Materjal ei sisene kunagi raku tuuma, kus asub DNA. Siiski muutub DNA segu mingil määral iga kord kui inimene paraneb infektsioonist, sealhulgas külmetushaigusest. Kuid see muutus on immuunrakkude arv DNA-s.

Kui vaktsiini eesmärk on vältida edaspidist nakatumist, siis peab kehas midagi muutuma, eks?

Kui kehasse tungib võõrrakk ehk bakter, viirus või mõni muu patogeen, hakkab immuunsüsteem valima miljonite spetsiaalsete valkude hulgast. Paljud väikesed DNA tükid lõigatakse ja kleebitakse uuesti kokku miljonites kombinatsioonides, millest igaüks moodustab erineva antikeha. Lõpuks tunneb üks antikeha patogeeni ära. Immunsüsteem jätab kasutatud antikehad meelde spetsiaalsete rakkudena, mida nimetatakse B-mälurakkudeks ja neil on veidi erinev DNA. See kodeerib just õiget antikeha, mis tunneb ära sissetungija. Kui antikehad on infektsiooni võitnud, salvestuvad B- ja T-mälurakud lümfisõlmedes, oodates viiruse taasilmumist.

Teisisõnu võib seda seletada ka nii, et vaktsiin ei muuda DNA-d, isegi mitte immuunrakkudes, kuid põhjustab teatud immuunrakkude paljunemise (mis on juba läbi teinud geneetilise ümberkorralduse). Vaktsiin ei püsi, kuid see «näitab» immuunsüsteemile koopiat SARS-CoV-2-st. Sarnane muutus toimub ka siis, kui vaktsineerimata inimene nakatub koroonahaigusega.