Omikrontüvi levib Ameerikas ja Austraalias

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on öelnud, et võtab veel nädalaid, kuni saab selgeks, kas omikron kandub senistest tüvedest hõlpsamini edasi, kui rasket haigestumist see põhjustab ja kas selle vastu aitavad ka olemasolevad ravimeetodid ja vaktsiinid.