Koroona uus tüvi võis levima hakata nende näriliste tõttu

Mõned teadlased väidavad, et äsja tuvastatud koronaviiruse variant võis areneda rottidelt. Selle teooria kohaselt võis loom koroonahaiguse kätte saada umbes 2020. aasta keskpaigas ning siis muteeruda. Seda võib kirjeldada kui pöördzoonoosi ehk olukorda, kui viirus kandub loomalt inimesele tagasi.

Scrippsi uurimisinstituudi immunoloogi Kristian Anderseni sõnul on peamiseks põhjuseks see, et omikron erines teistest SARS-CoV-2 variantidest.