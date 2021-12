Eestis on registreeritud 238 tõsist koroonavaktsiini põhjustatud kõrvaltoimet

Kõige rohkem teateid on esitatud Pfizeri vaktsiini Comirnaty peale (131 juhtumit), kuid seda vaktsiini on ka Eestis kõige rohkem kasutatud. Kõige vähem kaebuseid on tulnud Jansseni vaktsiini kohta (15 juhtumit), kuid tasub märkida, et Jansseni vaktsiini on Eestis kõige vähem manustatud.