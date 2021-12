Amet: omikron levib deltast kiiremini, kuid on pigem leebete sümptomitega

«Küll aga esialgsed andmed, mis meieni on jõudnud näiteks Lõuna-Aafrika näitel, näitavad, et see viirus ikkagi tõesti levib kiiremini nagu arvatigi ehk delta tüvest umbes kaks-kolm korda kiiremini,» rääkis Sepp.

«Need juhud, mis on raporteeritud Aafrikast, ja ka Euroopa juhud on näidanud, et pigem on olnud tegemist asümptoomse nakatumisega või kergete juhtudega,» sõnas Sepp.