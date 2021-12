FDA andis AstraZeneca koroonaravimile rohelise tule

«Vaktsiinid on näidanud oma tõhusust võitluses Covid-19-ga, kuid on olemas patsiente, kelle immuunvastus vaktsineerimisele ei ole piisav haiguse ennetamiseks või kellele on vaktsineerimine mingil põhjusel vastunäidustatud. Erakorralise kasutusloa andmine antud antikehade kombinatsioonile tixagevimab/cilgavimab võimaldab kaitsta neid patsiente Covid-19 tekke eest,» ütles FDA Ravimite hindamise ja uuringute keskuse direktor Patrizia Cavazzoni.