Taiwan uurib, kas koroonanakatumise taga võis olla laborihiir

Terviseminister Chen Shih-chung ütles ajakirjanikele, et töökohal nakatumise võimalus on suurem kui kogukonnas nakatumise võimalus, sest kogukonnasisene viiruselevik on olnud nulltasemel.

«Mis puudutab töökohta, olgu see siis kontoris või laboris, siis tuvastasime, et laboris on risk suurem. Kuid kas nakkus on (hiire)hammustusest või keskkonnast, peame edasi uurima,» lisas ta.