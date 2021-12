Astri Grupp mõõdab viiruste ennetamiseks keskustes õhukvaliteeti

Õhukvaliteedi mõõtmise eesmärgiks on tagada keskuste külastajatele turvatunne. «Kriisi ajal oleme tõdenud, et keskuste suur sisepindala võimaldab külastajaid hajutada ning tagada turvalise ostlemise. Samas on lisaks ostlejate hajutamisele oluline roll ka õhukvaliteedil. Kütte- ja ventilatsioonisüsteem kohandab hoonete sisekliimat vastavalt vajadusele automaatselt,» ütles Astri Grupi esindaja Tarmo Kleimann.