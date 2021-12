Koroonahaigus võib teadlaste hinnangul muutuda hooajaliseks

Mõnel korral on teadlased kindlaks teinud, millised tegurid põhjustavad nakkusjuhtumite arvu tõusu, kuid mõnel korral on see raskesti etteennustatav. Teadlased kahtlustavad, et koroonanakkuste tõus ja langus võivad muutuda hooajaliseks mustriks. Järgmise aasta alguses alustavad USA tervishoiuametnikud kõnelusi selle üle, milline näeb välja pandeemia lõpp ja kuidas aru saada, millal ollakse selle punktini jõudnud.

Kuigi Covid-19 nakkusjuhtumid ja haiglaravid vajavate inimeste arv langesid Ameerika Ühendriikides suve lõpus, on need viimastel nädalatel jälle kasvanud. Riik valmistub uueks koroonalaineks.

Arvatakse, et Covid-19 võib areneda endeemiliseks haiguseks, sest nakkusjuhtumid kipuvad kerkima just talvekuudel, mil inimesed veedavad rohkem aega siseruumides. «Meil on vaja rohkem uuringuid, et selgitada välja kõik tegurid, mis võivad siduda koroonahaigust hooajalisusega,» sõnas Pittsburghi ülikooli dotsent dr Hawre Jalal. Endine dekaan dr Donald Burke nõustub Jalaliga «Arvame, et lähitulevikus on koroona hooajaline.».