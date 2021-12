LAV-i uuringus avaldati, kui tõhusa kaitse annab Pfizeri vaktsiin omikrontüve puhul

Eelmisel kuul Lõuna-Aafrikas esmakordselt avastatud väga muteerunud variandi tekkimine tekitas kartust, et see võib põhjustada rasket haiguskulgu, olla nakkavam või vältida vaktsiine.

Varajased näitajad viitavad sellele, et omikrontüvi võib levida kergemini, kuid vaktsiini osas on uuringud tõestanud, et koroonavaktsiinid pakuvad kaitset ka omikroni eest.