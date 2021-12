WHO hoiatab: omikron levib enneolematu kiirusega

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles ajakirjanikele, et omikrontüve on tuvastatud juba 77 riigis.

«Reaalsus on see, et omikron on ilmselt enamikus riikides, isegi kui seda pole veel tuvastatud,» hoiatas ta. «Omikron levib kiirusega, mida me pole näinud ühegi varasema variandi puhul.»

WHO ekspert Abdi Mahamud ütles pressikonverentsil, et modelleerimine näitab, et mõned riigid Euroopas, mis juba võitlevad pandeemia viienda lainega, võivad näha omikroni muutumist dominentseks variandiks juba mõne päeva jooksul.

Hoiatus edastati ajal, mil on üha rohkem tõendeid, et koroonaviiruse uus variant võib paremini läbi tungida vaktsiinikaitsest kui eelmised variandid. Samas aga näitavad andmed ka seda, et uus variant võib põhjustada varasematega võrreldes leebemaid sümptomeid.

WHO ekspert Bruce Aylward hoiatas järeldamast, et tegemist on leebe haigusega.