Tervishoiuminister: Saksamaa peab olema valmis suureks omikronilaineks

Saksamaa seisab silmitsi koroonaviiruse võimsa viienda lainega, mille põhjuseks on omikronvariant, ütles reedel tervishoiuminister Karl Lauterbach.

«Me peame valmistuma katsumuseks, mida meil ei ole sellisel kujul veel olnud,» ütles Lauterbach ajakirjanikele ja lisas, et omikron on küll leebem kui senine deltavariant, kuid lõppkokkuvõttes ei pruugi see midagi muuta.