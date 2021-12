WHO: omiktrontüve on 89 riigis, nakkuste arv kahekordistub kiiresti

Omikroni märkimisväärne kasvueelis deltatüve eest tähendab, et sellest saab ilmselt domineeriv viirusetüvi riikides, kus uus tüvi levib kohapeal, teatas WHO.

WHO märkis, et omikron levib kiirest ka riikides, kus vaktsineerituse määr on kõrge, või kus oluline osa rahvastikust on koroonaviirusest tervenenud.

Pole teada, kas omikroni kiire leviku põhjuseks on see, et tüvi läheb mööda olemasolevast immuunsusest, või on lihtsalt nakkavam, kui eelmised viirusevariandid, või kombinatsioon mõlemast, lisas WHO.

Teised olulised küsimused omikroni kohta on vastuseta, sealhulgas see, kui tõhusad on olemasolevad koroonavaktsiinid selle tüve osas. Põhjapanevat infot pole ka selle kohta, kui haigeks omikrontüvi koroonapatsiendid teeb, kinnitas WHO.