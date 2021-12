BioNTechi tegevjuht avaldas, milline on Pfizeri vaktsiini efektiivsus omikrontüve korral

«Pfizer-Biontechi koroonavaktsiini efektiivsus omikrontüve vastu on pärast kolme doosi umbes 70 protsenti ja 20-40 protsenti efektiivne kahe doosi korral,» sõnas BioNTechi tegevjuht Ugur Shahin väljaandele Le Monde.

«Oleme kaugel 95-protsendilisest efektiivsusest, mida pakkus vaktsiin algse viirustüve puhul. Pärast kolmandat süsti annab meie vaktsiin 70-75-protsendilise kaitse, mis on siiski hea tulemus ja aitab hoiduda raskest haiguskulust,» märkis BioNTechi tegevjuht ja lisas, et tema hinnangul ei ole võimalik ainult vaktsineerimisega pandeemiat peatada.

Lisaks rõhutas Shahin, et kaitsemeetmed on endiselt vajalikud. «Riskirühma kuuluvad inimesed peaks end eriti hoolikalt jälgima ja testima, sest Saksamaal tehtud uuring näitas, et ka pärast kolme vaktsiiniannust langeb selle efektiivsus kolme kuu pärast umbes 25 protsendini.»