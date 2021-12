Uudse PCR-kiirtesti tulemused saab kätte vaid kolme tunniga

Uue PCR-kiirtesti võimalust pakub Confido oma Lasnamäe Centrumi ja Rocca al Mare keskuse kiirkliinikutes.

«PCR-testid on oma täpsuse tõttu kõrgelt hinnatud, mistõttu on selle olemasolu ka paljudesse riikidesse reisimise eelduseks. Siiani on ebamugavust põhjustanud laborianlüüsidele kuluv pikk aeg, kuid meie kasutatav uus tehnoloogia võimaldab testid kontrollida kohapeal ning tulemused edastada vaid kolme tunni jooksul,» kirjeldas Confido Meditsiinikeskuse testimistegevuse koordinaator Martin Talu.

PCR-kiirtesti tegemiseks kulub maksimaalselt 15 minutit ning kolme tunni möödudes on käes nii digiloos nähtav tulemus kui meilile saadetud reisisertifikaat. Talu sõnas, et kiirtest on igati võrdväärne tavapärase PCR-testiga ning see kehtib ka reisimisel paljudesse riikidesse, teiste hulgas ka USA-sse.