Epidemioloog: veebruaris võib Lätis olla üle 22 000 uue nakatunu päevas

Trojanskis rääkis teisipäeval Läti valitsuse istungil, et praegu pole omikrontüve leviku kiiruse osas veel täit selgust. Seepärast töötavad eksperdid mitmete stsenaariumide kallal. Ent kui lähtuda sellest, et omikron on teistest tüvedest 2,5 korda nakkavam, võib veebruari alguses või keskel olla Lätis 22 500 uut nakatunut päevas. Haiglaravi võib selle prognoosi korral vajada üle 6500 inimese.