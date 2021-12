Confido alustab täna 5–11-aastaste laste vaktsineerimist

Laste vaktsiinid on jõudnud lõpuks Eestisse ning Confido vaktsineerimistegevuse koordinaatori Erki Limbaki sõnul on just nüüd õige aeg vaktsineerima minna. «Confido on üks vähestest, kes vaktsineerib ka pühade ajal. Oleme avatud nii 26. kui ka 31. detsembril,» sõnas Limbak.

«Laste puhul kasutatakse Pfizer (Comirnaty) vaktsiini, mille annus on 0,2 ml ehk toimeaine sisaldus on väiksem kui täiskasvanutele mõeldud vaktsiinis,» täpsustas vaktsineerimistegevuse koordinaator ja lisas, et vaktsiin on 2-doosiline.

Peale esimest süsti tuleks teine doos teha kuue nädala möödumisel. Seda juhul, kui laps ei ole vahepeal haigust läbi põdenud. «Kui laps on Covid-19 haiguse läbi põdenud, siis tuleks vaktsineerida kuuendal kuul ühe vaktsiinidoosiga. Kui laps haigestub kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist, tuleks vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist. Kui last on vaktsineeritud ühe doosiga ja ta haigestub Covid-19 haigusesse aga rohkem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, siis ei ole vajalik teist doosi manustada,» rõhutas Limbak.

Lapse vaktsineerimise otsuse teevad mõlemad lapsevanemad ning otsus peab olema ühine. Vaktsineerima minnes peab kaasas olema vähemalt üks lapsevanem ja Veerenni 53a vaktsineerimiskeskuses on teenus ainult eelbroneeringuga. Vabaduse väljaku punktis on võimalik teenust saada ilma eelbroneeringuta.