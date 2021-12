Ekspertkomisjon Eestis neljandat vaktsiinidoosi ei soovita

Marje Oona tõi välja, et komisjoni hinnangul on praeguseks Eestis välja kujunenud kolmedoosiline vaktsineerimisskeem ning nad ei näe näiteks sarnaselt Iisraeliga vajadust hakata tegema inimestele neljandat vaktsiinisüsti.

«Me kindlasti ei näe ette seda, et edaspidi olekski vaja iga kolme kuu möödudes tõhustusdoosi teha,» ütles Oona. «Võimalik, et edaspidi on vajalik igasügiseselt vaktsineerida, nii nagu gripi vastu, ja on võimalik, et sagedasem tõhustusdooside vajadus võib olla teatud riskirühmadel.»