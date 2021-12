Soome hakkab vaktsineerima lapsi alates viiendast eluaastast

Seni on vaktsineerida lubatud vaid selle vanuserühma terviseriskiga lapsi.

«Me püüame võita aega tagamaks, et omikron ei kujua endast tõsist riiklikku ohtu,» ütles minister Krista Kiuru.

Soomes on kehtestatud mitmeid jõuliseid piiranguid, et viiruse levikut takistada.

Baarides lõpetatakse jõululaupäeval alkoholi müük juba kell 21, aga alates 28. detsembrist hakkab kolme nädala jooksul kehtima kord, et pärast kella 17 ei tohi baarides ja restoranides enam alkoholi müüa.

Soome ja kõikide Schengeni ala riikide vahelisele reisimisele kehtestatakse 28. detsembrist täiendav kontroll.

Euroopa Liidu kodanikud peavad Soome piiril näitama ette tõendi negatiivsest koroonatestist, seda ka siis, kui nad on täielikult vaktsineeritud. See meede on jõus 16. jaanuarini.

Ülikoolidel soovitatakse minna üle distantsõppele.

Piirkondadel soovitatakse ära jätta suured kogunemised nagu spordivõistlused ja kontserdid, kus ei ole kindlaid kohti.