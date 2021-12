New Yorgis suureneb koroonaviirusega haiglaravil olevate laste arv

New Yorgi osariigi tervishoiuministeerium hoiatas reedeses avalduses koroonaviirusega haiglaravile sattunud laste hulga tõusutendentsi eest.

«New Yorgis tuvastati 18-aastaste ja nooremate laste koroonaviiruse haiglaravi neljakordne tõus alates 5. detsembrist kuni käesoleva nädalani,» edastati avalduses.

Ligikaudu pooled haiglasse vastuvõetutest on nooremad kui viis aastat ehk nad pole vaktsineeritud.

USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci tunnistas pühapäeval ominrontüve kiire leviku taustal «testimisprobleemi» ning lubas muuta järgnevatel kuudel testid ameeriklastele kättesaadavamaks.

«Üks probleemidest on, et see pole jaanuarini kõigile kättesaadav ning ka praegu on mõningatel inimestel endiselt testimisega raskusi,» ütles Fauci telekanali ABC jutusaates «Sel nädalal».

«Kuid tegeleme testimise probleemiga,» lisas ta, öeldes, et sellega peaks «varsti» korras olema.

Uute nakkuste arv Ühendriikides on viimastel nädalatel hüppeliselt tõusnud, sest äärmiselt nakkav omikrontüvi on muutunud domineerivaks. Haiglad ja testimiskeskused on üle koormatud, sest ameeriklased soovivad end enne pühadeaegset reisimist testida.

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) andmetel on viimasel ajal tuvastatud üle 175 000 uue nakkuse ööpäevas.

Omikrontüve tõttu on Ühendriikides jäetud ära sadu lende, sest lennukimeeskondade liikmed on kas haigestunud, või jäänud lähikontaktsena karantiini ning lennufirmad on püüdnud leida uusi lende ärritunud reisijaile, kes lootsid veeta pühad koos perega.

Fauci teatel teeb administratsiooni pingutusi viirusega võitlemiseks.

«Presidendi mitmest osas koosnevas plaanis jälgitakse, et meil on haiglatele piisavalt varutööjõudu sõjaväelaste, arstide, õdede ja teiste tervishoiutöötajate näol ning et on olemas piisavalt isikukaitsevahendeid ja vajadusel oleks riiklikes strateegilistes varudes olemas ka piisav arv hingamisaparaate,» ütles ta.

Valge Maja nõunik rõhutas ka, et omikron on «erakordselt nakkav».

Samal ajal märkis Fauci ka seda, et hiljutistes uurimustes tunnistasid LAV ja Suurbritannia, et omikrontüvega varasemate viirusetüvedega võrreldes väiksem võimalus sattuda haiglaravile ning patsientide haiglas viibimise periood ja hapnikuvajadus on väiksemad.

Kuid Fauci hoiatas ka, et omikroni leebemad sümptomid teeb tasa selle viirusetüve kiire levik.

«Probleem, millesse me ei soovi kergelt suhtuda on see, et kui uute nakkuste arv on nii kõrge, võib see olla tõsisem viirusesümptomite leebusega võrreldes,» lausus Fauci.