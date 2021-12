Uuring: Covid-19 võib põhjustada ka südame veresoonte kahjustusi

Kopsukoe kahjustus on selles valdkonnas olnud uurimistöö keskmes juba mõnda aega ja seda on nüüd põhjalikult uuritud. Käesolev uuring toetab esimest korda südame kaasatust Covid-19-sse mikroskoopilisel tasemel, pildistades ja analüüsides mõjutatud kude kolmes mõõtmes.

Võrreldes terve südamega, paljastas tulemus, et raske haiguskulu korral on tekkinud kahjustatud kudede võrgustik, mis oli täis lõhesid, oksi ja silmuseid, mis olid uute veresoonte moodustumise ja lõhenemise tõttu kaootiliselt ümber kujundatud.

Antud uuringu teeb eriliseks asjaolu, et ka väikese röntgenkiirguse allika abil on võimalik saavutada vajalik andmete kvaliteet. Seega tähendab, et taolist uuringut on võimalik teha igas kliinikus, et toetada patoloogide tööd.