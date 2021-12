Lutsar hoiatab, et omikron võib tervishoiusüsteemi massiefektiga surve alla panna

Lisaks on Lutsari sõnul erinevate riikide andmetest näha, et haiglasse sattus omikroni tüvega oluliselt vähem inimesi kui delta tüvi laine ajal.

Ta rääkis, et kui mujal maailmas läks omikroni tüvega nakatumise tõus sirgjooneliselt üles, siis Eestis see tõus ei ole nii järsk olnud, ent lähiajal on see ees ning Tartus on juba näidud väga kõrged.