Üha enam USA lapsi vajab omikrontüve tõttu haiglaravi

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste viimaste andmete kohaselt on riigis 28. detsembri seisuga haiglaravil 260 last. Ainuüksi New Yorgis on laste hospitaliseerimiste arv alates detsembri algusest viis korda suurenenud, kirjutab Medical Xpress.

Lastearst dr Sallie Permar ütles uudisteväljaandele CBS, et vanemad peaksid omikrontüve tõsiselt võtma ja lapsi vaktsineerima.

«Sümptomid on piisavalt tõsised, et lapsi haiglasse võtta, see näitab, et Covid-19 ei ole ainult täiskasvanute haigus,» lisas Permar.

New Yorkis vaktsineeritakse lapsi alates viiendast eluaastast.

Permar lisas veel, et haiglates on sel aastaajal tavaliselt täheldatud laste vastuvõttude tõusu. Hoolimata haiglaravi vajavate patsientide suurest arvust kutsub New Yorgi kuberner Kathy Hochul kõiki koolidirektoreid üles hoidma oma klassiruumid avatuna.