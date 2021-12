Hispaanias tuvastati rekordarv koroonaviirusesse nakatumisi

Hispaania võimud on tundnud uhkust eduka vaktsineerimise üle, mille tulemusena on enam kui 80 protsenti riigi 47 miljonist inimesest saanud kaks vaktsiinidoosi. Neljapäeval teatasid tervishoiuametnikud, et 80 protsenti 60-aastastest ja vanematest on juba saanud ka kordussüsti.