Tallinna ja Tartu kiirkliinikud töötavad ka pühadenädalavahetusel

Confido kiirkliinikud asuvad Lasnamäe Centrumis, Nautica ja Rocca al Mare keskuses Tallinnas ning Lõunakeskuses Tartus. Ülejäänud Confido vaktsineerimis- ja testimispunktid üle Eesti töötavad piiratud graafikuga. Lisaks on võimalik iga päev kella 9-21 küsida nõu ka helistades tasulisele lühinumbrile 1500.

«Arvestades viimastel päevadel hüppeliselt kasvanud nõudlust, on konkreetselt koroonatesti sooviga kindlasti vaja eelnevalt kontrollida vabade testiaegade olemasolu,» lisas Luigas, kelle sõnul on eriti nõutud uudsed PCR-kiirtestid, mille vastuse saab koos reisisertifikaadiga kätte hiljemalt kolme tunniga.

«Ees seisab aasta kõige sündmusterohkem nädalavahetus ja me anname omalt poolt parima, et inimestel oleks võimalik oma tervisemuredega ka neil päevadel nõu ja abi saada,» rõhutas Confido kiirkliinikute juht Mihkel Luigas ning lisas, et tervisemurega võib igaüks kiirkliinikusse pöörduda eelneva broneeriguta, kuid aja kokkuhoiu mõttes tasuks seda siiski teha Confido kodulehe kaudu.