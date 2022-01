Iisraelis saavad neljanda tõhustusdoosi tervishoiutöötajad ja üle 60-aastased inimesed

«Omikroni laine on kohal ja me peame end kaitsma,» sõnas Bennett pressikonverentsil.

Ta lisas, et tervishoiuministeerium kiitis heaks neljanda tõhustusdoosi, mida saavad üle 60-aastased inimesed ja tervishoiutöötajad, kirjutab Medical Xpress .

Pühapäeval lisandus Iisraelis 4206 koroonapositiivset. Bennett hoiatas, et juhtude arv võib kerkida 50 000 päevas. Peaminister kutsub nii täiskasvanuid kui ka lapsi vaktsineerima.

Enam kui neli miljonit inimest Iisraelis on saanud kolm koroonavaktsiini. Ametlikult on riigis registreeritud 1,4 miljonit Covid-19 infektsiooni, sealhulgas 8244 surmajuhtumit. Iisraelis on 9,2 miljonit elanikku.