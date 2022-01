Läti vanadekodus nakatusid kõik asukad koroonasse

Ilze Elste ütles, et nakatunutest 14 on Covid-19 vastu vaktsineeritud, kaks aga keeldusid pookimisest otsustavalt.

Elste tunnistas, et jõulude ajal siirdus üks asukatest mujale pühi tähistama ja jäi ööpäevaks ära. Ta oli esimesi, kelle Covid-19 test positiivseks osutus. Aasta lõpus tuvastati omikrontüvi ka ühel töötajal.

«Õnneks on kõigil asukatel haigus kerges vormis või sootuks nähtudeta. Nähtudeta töötajad said elamise pansionis, et säästa nakkusest nende lähedasi,» ütles Elste.