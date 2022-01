Lootus 70 protsenti elanikkonnast vaktsineerida võib jääda saavutamata

«Paraku võib nii olla. Omikroni tüvi võib nende inimeste seast päris paljud kätte saada, kes ei ole üldse vaktsiini kaitset saanud. Tuleb loota, et raskeid juhte tekib võimalikult vähe. Paraku on meil 20 protsenti eakatest veel vaktsineerimata, seega väga optimistlik olla ei saa,» rääkis Ficher.

Fischeri sõnul on tõhustusdooside tegemise tempo praegu hea, kuid kui osa inimesi jätab tõhustusdoosi tegemata, võib efektiivne vaktsiinidega hõlmatus langeda.

«Tänaseks on soovitus enamikele inimestele, kellel on vähemalt kolm kuud möödunud esimesest kuurist, tõhustusdoos teha. Kui räägime hõlmatusest nii, siis näeme, et osakaal hakkab langema,» märkis Fischer.