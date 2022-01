Prantsusmaal avastati uus koroonavariant

Uuringust, mida pole veel eelretsenseeritud selgub, et mutandil B.1.640.2 on rohkem mutatsioone kui omikrontüvel, seetõttu on uuel tüvel «ebatavaline kombinatsioon». Sama uuringu kohaselt on leitud uues variandis kaks teadaolevat piigivalgu mutatsiooni: N501Y ja E484K.

Seda, mida need mutatsioonid tähendavad ja kas uus variant B.1.640.2 on nakkavam kui algne SARS-CoV-2 ei saa veel väita, sest andmeid puuduvad ja nakatunuid on vähe. Päritolu kohta ei teata samuti midagi, sest see, et varinat avastati Kamerunist tulnud reisijalt, ei tähenda veel, et variant oleks tekkinud Kesk-Aafrika riigis.