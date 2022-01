Härma: Eesti Covid-19 olukord ei ole praegu raske

Tema sõnul on kõrge nakatumiste juurdekasv ootuspärane omikrontüve ning pühade tõttu. «Kõige rohkem nakatuvad inimesed pereringis. Näeme ka seda, et teadmata nakatunute osakaal püsib jätkuvalt alla 15 protsendi. See näitab, et kehtivad meetmed töötavad,» ütles Härma.