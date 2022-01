Koroonaviiruse leviku ohutase tõusis Ida-Viru keskhaiglas väga kõrgele

Ida-Viru keskhaigla ülemarsti Toomas Kariisi sõnul on kiiresti leviv omikrontüvi senistest tüvedest kordades nakkavam, aga haiglaravi vajadus on siiski väiksem kui varasemate tüvede puhul. Saatust määrav on varasem vaktsineerimine.

«Enamasti vajavad haiglaravi vaktsineerimata inimesed. Covid-haiged, kes on haiglaravil, põevad koroonahaigust viimasel ajal raskelt ja paranevad aeglasemalt,» nendib doktor Kariis ja lisab, et levivad ka teised viirushaigused, sealhulgas gripp, mistõttu võib nakkushaigete hulka keskhaiglas kiiresti suureneda. «Tuletan meelde, et ka gripi vastu on võimalus vaktsineerida, mida soovitan kõigile, kellel ei ole tahtmist nädalaid haigevoodis veeta.»