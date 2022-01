Fischer: tõhustusdoos annab kaitse raske haigestumise eest

«Kiiresti muutuvas olukorras annab sageli just andmete analüüs kõige selgema vastuse. Andmed on terve pandeemia vältel tõestanud, et vaktsiinid kaitsevad inimesi väga hästi raske haigestumise ehk haiglaravile sattumise eest. Tänaseks näitavad andmed ka seda, et ajaga vaktsiinide efektiivsus väheneb, kuid tõhustusdoos aitab kaitset väga edukalt tõsta: detsembrikuu andmete põhjal saavad inimesed tõhustusdoosiga haiglasse sattumise eest suisa 25 korda parema kaitse,» selgitas professor Fischer.