EMA võib anda Pfizeri koroonaravimile kasutusloa lähinädalatel

Nüüd kinnitas Amsterdamis baseeruv EMA, et alustas Pfizeri avalduse ülevaatamist ravimile täieliku kasutusloa andmiseks Euroopa Liidus tervikuna.

Otsuse tegemine sõltub sellest, kas Pfizeri esitatud andmed on piisavad.

Mõlemat ravimit on nimetatud läbimurdeks koroonaviiruse vastases võitluses, sest uuringutest selgub, et ravimid vähendavad riskigrupis võimalikku haiglasse sattumise ohtu ja surma.

Et tegu on tablettidega, on neid ka lihtsam manustada, kui poogitavaid või veenisiseselt manustatavaid ravimeid.