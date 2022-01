Lasnamäel saab teha tasuta Covid-19 kiirtesti

«Kiirtestimine on tõhus viis paremini ennetamaks Covid-19 levikut ning mul on hea meel, et sel nädalal kõik huvilised saavad teha tasuta antigeeni kiirtesti ka Lasnamäel. Sajad inimesed on seda võimalust juba kasutanud ning nädalavahetusel õnnestus avastada ka esimesi koroonapositiivseid. Kultuurikeskuses Lindakivi saab jätkuvalt nii esimest kui ka teist süsti, tõhustusdoosi ning võimalus on küsida vaktsiinide alast nõu,» ütles Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.