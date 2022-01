WHO prognoos: üle 50 protsendi eurooplastest nakatub omikrontüvega

Üle poole Euroopa elanikest nakatub järgmise kahe kuu jooksul koroonaviiruse omikrontüvega, kui selle levik senise hooga jätkub, ütles Maailma Terviseorganisatsioon teisipäeval.

«Praeguse taseme korral ennustab tervisemõõdikute ja -hindamise instituut (IHME), et üle 50 protsendi piirkonna elanikest nakatub järgmise kuue kuni kaheksa nädala jooksul,» ütles WHO Euroopa piirkonna juht Hans Kluge ja hoiatas, et üle Euroopa liigub läänest itta uus tõuslaine.

WHO Euroopa piirkond hõlmab 53 riiki, mille hulgas on ka mitu Kesk-Aasia riiki. Kluge sõnul on 50 riigis juba omikroni leitud.

Neist riikidest 26 teatel nakatus seal 10. jaanuari seisuga iga nädal koroonasse üle protsendi elanikkonnast. Ainuüksi 2022. aasta esimese nädalaga on piirkonnas registreeritud rohkem kui seitse miljonit uut nakkusjuhtu.

Kluge ütles, et viimastel nädalatel on saadud kinnitust oletusele, et omikrontüvi kandub edasi kergemini ning võib nakatada ka inimesi, kes on vaktsineeritud või haiguse juba läbi põdenud.