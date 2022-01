Rootsi peaminister: nakatumine jõudis ajaloolise rekordini

Rootsi peaministri Magdalena Anderssoni sõnul on «olukord kahtlemata halvenenud». «Rootsis on haigestumise tase ajalooliselt kõrgel tasemel,» tõdes ta.

Läinud reedest on Covid-19-sse surnud 54 rootslast.

Andersson ütles pressikonverentsil, et alates neljapäevast, 14. jaanuarist peavad kõik, kellel on kaugtöö võimalus, koju jääma. Lisaks võib restoranides ja baarides ühes lauas istuda maksimaalselt kaheksa inimest ning toitlustusasutused peavad sulgema uksed kell 23.

«Me kõik, sealhulgas ka mina, tahaksime, et see pandeemia lõpeks. Oleme praegu olukorras, kus kõik peavad võtma vastutuse,» sõnas Andersson.

Peaminister märkis, et koroonaviirus levib praegu riigis enneolematu kiirusega ja tervishoiusüsteem on tugeva surve all. Ta kutsus niisamuti kõiki pookimata inimesi end vaktsineerima.