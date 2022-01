Arkadi Popov toetab kiirtestide kasutuselevõttu, et tõendada nakkusohutust

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov ütles «Terevisioonis», et tema toetaks kiirtestide kasutuselevõttu üritustele ja vaba aja asutustesse pääsemise ühe kriteeriumina, edastab ERR.

«Ma arvan, et need (koroonameetmed) peavad olema tasakaalus ja kasutusel paralleelselt mõlemad – nii koroonapassid, kuna näeme, et haiglaravi vajavad ikkagi peamiselt mittevaktsineeritud inimesed ja rohkem nakatuvad mittevaktsineeritud, nad on rohkem ohustatud, aga ka testimine, eriti suurürituste juures, võiks olla üks meede, mis kindlasti aitab kaasa. Puhtalt meditsiiniliselt on sellel oma loogika olemas. Ja kui imelik see ka ei oleks, ma täiesti toetan seda,» märkis Popov.

Popov lisas, et ehkki kiirtesti tundlikkus on umbes 80–85 protsenti, siis selle kompenseerib osaliselt see, kui testida piisavalt palju.