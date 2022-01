Soomes suletakse koroona tõttu restoranid juba kell kuus õhtul

Uksed suletakse kell 18.00, kuid tellimuste vastuvõtmine lõpetatakse kell 17.00. Kord on jõus jaanuari lõpuni.

Kehtima hakkava korra järgi on piiratud ka klientide arv restoranis. Kohtades, kus peamine on alkoholi müük, on täituvus piiratud poolega, söögikohtades 75 protsendiga.