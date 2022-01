Kalda: praegust olukorda ei peaks kergelt võtma, aga ka paanikaks pole põhjust

Kalda arvates ei maksa praegust olukorda kergelt võtta, aga ka paanikaks pole põhjust. «Oleme näinud, et Lõuna-Aafrika Vabariigis tõusis nakatumine kiiresti, aga ta on hetkeks ka langenud. Samuti näeme teiste riikide andmetest, et haigestumiste arv on suur, aga raskeid juhtumeid vähe. Ootame veel tulemusi. Ma arvan, et Eesti andmete põhjal saame õige pea, võibolla paari nädala jooksul, selgema pildi. Kui ta on nii nakkav, et tema R=10 – vähe on viiruseid, mis on nii hästi levivad –, siis ta võib ühel hetkel tuua väga suure koormuse tervishoiusüsteemile massiefekti tõttu. Selles mõttes peab murelikkust natuke säilitama, vaatamata sellele, et teda peetakse leebemaks kui delta. Korraga võib ju haigeks jääda palju inimesi ning tekitada haiglatele ja esmatasandile koormust,» rääkis Kalda.