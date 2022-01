Kallas: koroonahaiguse hiidlaine eest pole pääsu

«Täna on meil Covidi absoluutne rekord nakatunute osas. Eks me seda hiidlainet oleme oodanud, kuna see on tulnud kõikides riikides,» ütles Kallas, lisades, et prognooside järgi võib tipupäevadel tulla päevas juurde 6000-7000 uut nakatunut.

Kallase sõnul on omikroni tüvest räägitud, et see oleks justukui leebe variant, samas on jätkuvalt liikvel ka delta tüvi, mis kindlasti leebe ei ole. «Kui te olete vaktsineerimata, siis raskelt haiged on enamus vaktsineerimata. Seega arvestades seda hiidlainet, on mõistlik käituda vastutundlikult,» ütles Kallas.

Ta pidas silmas kõiki praegu kehtivad ennetusmeetmeid, muuhulgas tuleks vältida suuri kogunemisi, kui need pole tingimata vajalikud.