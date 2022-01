Jaapanis on koroonasse nakatumine tõusuteel

Jaapanis pole pandeemia ajal kunagi rakendatud lukustusmeetmeid, keskenduti vaid baaride ja restoranide varasemale sulgemisele. Paljudes riigi osades on taas avatud kaubanduskeskused, korraldatakse rahvarohkeid üritusi ning nakatumiste arv on tõusuteel.

Võimalik, et hiljem lisatakse veel mõned suureneva nakatumisega piirkonnad, nagu Osaka.

Kardetakse, et nakatumine tõuseb nii kiiresti, et võib haiglasüsteemi üle koormata, ütles ta.

Ta tunnistas, et võib tekkida vajadus lisameetmete järele, juhul kui kasvab nakatunute arv, kes peavad minema karantiini, või vajavad haiglaravi.

Umbes 80 protsenti jaapanlastest on saanud kaks vaktsiinidoosi, kuid vaid üks protsent on saanud tõhustusannuse. Valitsus on lubanud tõhustusdooside manustamist kiirendada, kuid praeguse graafiku kohaselt saab enamus selle kas märtsis, või veelgi hiljem.