WHO juht: pandeemia pole kaugeltki möödas, ilmselt on oodata uusi koroona variante

«See pandeemia pole kaugeltki läbi,» ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus ajakirjanikele Genfis.

Tedros hoiatas omikronvarianti ükskõikselt suhtumise eest. Variant on levinud üle maailma kiiresti pärast selle tuvastamist novembris Lõuna-Aafrikas.

Omikron on nakkavam kui koroonaviiruse muud variandid, kuid paistab põhjustavat üldiselt palju leebemat haigust.

See on toonud kaasa debati, kas pandeemia on muutumas endeemiaks, tähendades ohu möödumist.

WHO on hoiatanud, et nakatunud inimeste kõrge arv tähendab, et palju haavatavaid inimesi jääb jätkuvalt tõsiselt haigeks ja sureb.

«Omikron võib olla keskmiselt palju vähem tõsine, kuid narratiiv, et see on leebe haigus, on eksitav,» ütles Tedros.

Omikroniga nakatunud inimesi viiakse haiglasse ja neid sureb, ütles ta, lisades, et isegi vähem tõsised juhtumid ujutavad haiglaid üle.

Koroonanakkuste kasv, millele omikorn hoogu on andnud, on mõnes riigis oma haripunkti jõudnud, ütles ta. See annab lootust, et selle laine hullem osa on möödas, sõnas WHO juht. Ükski riik pole veel aga pääsenud, sõnas ta.

Äärmiselt oluline on nüüd leevendada survet tervishoiusüsteemidele, iseäranis riikides, kus vaktsineerituse tase on jätkuvalt madal. «Nüüd pole aeg käes alla anda ja valget lippu lehvitada.»

«Me saame jätkuvalt märkimisväärselt vähendada praeguse laine mõju, jagades ja rakendades meditsiinivahendeid efektiivselt, samuti jõustades tervishoiu- ja sotsiaalmeetmeid, mille puhul me teame, et need töötavad.»

Andmed näitavad, et praegused koroonavaktsiinid pole nii tõhusad omikroni leviku vastu, kui eelmiste variantide puhul.

Tedros rõhutas, et on oluline tagada ulatuslikum, võrdsem ligipääs vaktsiinidele.

«Vaktsiinid ei ole võib-olla nii efektiivsed omikroni nakkuse ja leviku ennetamisel, kui need olid eelmiste variantide puhul, kuid need on jätkuvalt erakordselt head tõsise haiguse ja surma ennetamisel,» lisas ta.

Tervishoiueksperdid hoiatavad, et koroonaviiruse tõkestamata leviku võimaldamine mõnes piirkonnas suurendab märkimisväärselt uute ja ohtlike variantide tekke võimalust.