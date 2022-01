Koroona tõstab pead, nakkusjuhtumid löövad maailmas rekordeid

Euroopas on tõstmas pead uus koroonalaine ja nakkusnumbrid on laes. Lähipäevadel on mitmetes riikides sündinud uued koroonarekordid.

Deutsche Welle kirjutab, et Saksamaal registreeriti uus rekord - 112 323 uut juhtu. Saksamaal on iganädalane haigestumus tõusnud pärast omikrontüve levikut. Nüüd on see seitsme päeva jooksul 584,4 uut nakatumist 100 000 inimese kohta.