Hispaania soovib ravida koroonat nagu grippi

Maailmas otsitakse meeleheitlikult võimalusi, kuidas koroonapandeemiat lõpetada ning on elavlenud arutelu selle üle, millal võib viiruse ümber klassifitseerida.

Tervishoiuminister Carolina Darias sõnas, et Hispaania soovib seda arutelu juhtida, sest see on õiglane ja vajalik, lisades, et Hispaania palus haiguse ennetamise Euroopa keskusel (ECDC) uurida uusi strateegiaid koroonaga toimetulekuks.

Hispaanial on hea võimlalus sellist arutelu avada, sest riigis on üks maailma kõrgemaid vaktsineerimismäärasid - 90,5 protsenti üle 12-aastaseid on täielikult vaktsineeritud.

Riigi vasakpoolne valitsus avaldab tugevat poolehoidu Covidi ümberklassifitseerimiseks endeemiliseks haiguseks. See tähendab, et koroonat võetaks nagu tavalist hooajalist haigust, millega inimekond elada võib.

Teisipäeval väitis WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, et pandeemia pole lõppemisele veel lähedalgi, hoiatades, et tõenäoliselt ilmneb veel mitmeid uusi variante.