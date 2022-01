Otsustatud: Austrias on täiskasvanutele alates veebruarist vaktsineerimine kohustuslik

Ettepanekul oli parlamendis laiapõhjaline toetus: 170 saadikust oli eelnõu poolt 137. Lisaks koalitsioonierakondadele - Austria Rahvaparteile (ÖVP) ja Rohelistele - tuli eelnõule poolthääli ka sotsiaaldemokraatlikust parteist (SPÖ) ja liberaalidelt (APOS). Ainsa erakonnana on mitu kuud väldanud debati jooksul olnud vastu paremäärmuslik Vabaduspartei (FPÖ).

Seaduseelnõu jõustub veebruari algusest. Sellega saab Austriast esimene riik Euroopas, kus on vaktsineerimine täiskasvanud inimestele (alates 18 eluaastast) kohustuslik.

Saksa väljaande kohaselt võetakse riigis kasutusele süsteem, millega on võimalik kõigil, kes on vaktsiinisüsti saanud, osaleda loosimises, kus saab võita 500 eurot. Samuti saavad vaktsineerimiskvoodi täitnud kohalikud omavalitsused riigilt rahalist boonust.

Pealinnas Viinis on viimaste kuude jooksul toimunud mitu meeleavaldust, kus kümned tuhanded inimesed on seaduseelnõu vastu protesteerinud.

Seni on Austrias vaktsineeritud 71,5 protsenti elanikest, mis on mitu protsendipunkti vähem, kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides. Viiruse tagajärjel on surnud pea 14 000 inimest.