Kas müokardiiti põhjustab sagedamini koroonahaigus või koroonavaktsiin?

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmetel on müokardiidi risk pärast Covid-19 nakatumist palju suurem, 146 juhtu 100 000 kohta. Risk on suurem meestel, vanematel täiskasvanutel (vanuses 50+) ja alla 16-aastastel lastel.

Covid-19 vaktsineerimise järgne müokardiit on haruldane ja risk on palju väiksem kui Covid-19 viirusega seotud südamekahjustuse risk.

Tuginedes Iisraelis läbi viidud uuringule, on vaktsiinijärgse müokardiidi risk 2,13 juhtu 100 000 vaktsineeritu kohta, mis jääb tavapopulatsioonis tavapärasesse vahemikku. See uuring on kooskõlas teiste Ameerika Ühendriikides ja Iisraelis tehtud uuringutega, mille kohaselt on vaktsiinijärgse müokardiidi üldine esinemissagedus vahemikus 0,3 kuni viis juhtu 100 000 inimese kohta.