Venemaal purunes neljandat päeva järjest koroonasse nakatumise rekord

President Vladimir Putin hoiatas mõne aja eest, et Venemaal on kaks nädalat aega omikronipuhanguks valmistuda, ning kutsus üles rohkem testima ja vaktsineerima.

Venelased suhtuvad kodumaise vaktsiini olemasolust hoolimata kaitsepookimisse tõrksalt ning täielikult on koroona vastu vaktsineeritud alla poole elanikkonnast.

Vene vaktsiini Sputinik V tootjad kinnitasid neljapäeval, et nende vaktsiin annab omikroni vastu tugeva kaitse. Putini väitel on see isegi Lääne vaktsiinidest tõhusam.